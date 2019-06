Lance Livre 12-06-2019

Jovem Aprendiz

O deputado federal Marco Bertaiolli (PSD) recebeu o apoio do Comitê do Jovem Aprendiz no trabalho de atualização, modernização e desburocratização da Lei do Jovem Aprendiz.

Comitê

O Comitê é formado por grandes empresas nacionais e multinacionais, entidades certificadoras e educacionais, além de ONGs e representantes do Judiciário e do Ministério Público. O objetivo do grupo é avaliar, debater e propor políticas públicas e ferramentas corporativas que possam contribuir com a abertura do mercado de trabalho aos jovens.

Pedido do

deputado Estevam

A pedido do deputado Estevam Galvão (DEM), o Governo do Estado fará as obras de reforma e melhorias da Escola Estadual Iijima. A confirmação foi feita ao deputado pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), por meio de ofício.

Pioneira

A unidade de ensino é pioneira no sistema integral naquela região e receberá a pintura de todo o prédio e reforma da quadra esportiva. “Realizamos audiência com o presidente da FDE, Leandro Damy, mostrando a necessidade de investimentos e melhor estrutura de ensino para os alunos. Fomos atendidos e Ferraz de Vasconcelos beneficiada”, disse o deputado Estevam.

Empresa Cidadã

Os vereadores da Câmara de Suzano votam hoje o projeto de decreto legislativo para conceder o título de Empresa Cidadã do Município de Suzano ao Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa Tecnologia e Inovação da Gestão Pública (INTS). O projeto é de autoria do vereador Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho.

O que é?

O Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa Tecnologia e Inovação na Gestão Pública foi criado em 2003. É uma organização social sem fins lucrativos, certificada pelo Ministério da Justiça como de utilidade pública. O INTS tem o foco na pesquisa e inovação das melhores práticas tecnológicas para a gestão pública e operação de unidades nas áreas de saúde, educação e assistência social no Brasil.