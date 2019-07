Lance Livre 12-07-2019

União Democrática

A União Democrática Suzano (UDS) se prepara para realizar, no próximo dia 25 de julho, às 19 horas, o 2° Encontro da ‘UDS em Ação’. O evento será no espaço Suzan Fest.

Segurança Pública

O evento contará com uma palestra sobre Segurança Pública, que será ministrada pelo especialista Jorge Lordello.

Justiça Eleitoral

Depois de atingir recorde de público no plantão de 15 de junho, a Justiça Eleitoral paulista realizará nova ação da biometria amanhã.

Horário de

atendimento

O horário de atendimento será das 8 às 13 horas em todos os cartórios e postos eleitorais no Estado, com exceção das 107 cidades em que o cadastramento da biometria já foi concluído.

Expectativa

A expectativa do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) é de novamente receber um grande público. Neste ano, já foram realizadas três ações da biometria aos sábados, e os números mostram que o comparecimento está crescendo: foram 40.038 pessoas atendidas em 15 de junho, índice aproximadamente 40% superior aos plantões de 11 de maio (29.264) e 13 de abril (29.540).

Objetivo

O objetivo do plantão é facilitar o comparecimento dos cidadãos que não têm disponibilidade no horário normal do expediente dos cartórios, incrementando o número de eleitores com dados biométricos coletados.

Obrigatoriedade

O cadastramento atualmente é obrigatório em 478 cidades do Estado, que somam um eleitorado de 11.708.563 pessoas, das quais 6.390.647 (54,58%) fizeram a biometria até esta quarta-feira (10).

Prazo

Nesses municípios, quem não comparecer dentro do prazo estabelecido terá o título eleitoral cancelado. As datas de término variam entre agosto e dezembro deste ano.