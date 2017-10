Lance Livre 12-10-2017

Fernando Felippe

O jornalista Fernando Felippe assumiu a chefia de Gabinete do prefeito José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta. A nomeação é do dia 5 de outubro.

Colaboração

Felippe disse ontem à coluna Lance Livre que chega para colaborar com a administração da cidade. “O governo do prefeito Zé Biruta ainda conta com crédito da população. Sabemos que ainda vai levar tempo para reconstruir a cidade”, disse.

Uso de celulares

A Assembleia Legislativa aprovou proposta que permite o uso de aparelhos celulares nas salas de aula das escolas estaduais, no período de aulas, apenas para finalidades pedagógicas.

Objetivo

O objetivo da proposta, de autoria do governador Geraldo Alckmin (PSDB), é melhorar a qualidade da educação básica paulista e atende a pedido da Secretaria da Educação, que considera o impedimento um contrassenso, pois a pasta está investindo em programas que disponibilizam, aos estudantes, conteúdos educacionais digitais, via internet.

Polêmica

A nova lei é polêmica porque há quem discuta o real benefício do uso de celular nas escolas.

Secretário

de Educação

De acordo com o secretário de Educação, José Renato Nalini, o acesso a informações e as possibilidades de produção e compartilhamento de conteúdos, principalmente por meio telefones celulares, tablets e demais aparelhos eletrônicos, fazem parte, cada vez mais, da rotina da população e não podem ser ignoradas pelos gestores administrativos e pedagógicos das unidades escolares do Estado.

Problemas

na CPTM

Os constantes problemas causados nas linhas de trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), incluindo na região, levaram a Assembleia Legislativa a audiência pública "CPTM Fora dos Trilhos: de quem é a culpa?".

Iniciativa

O evento foi uma iniciativa do deputado José Zico Prado (PT) e recebeu representantes da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), do sindicato dos ferroviários e da sociedade civil.