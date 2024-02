LANCE LIVRE 13-02-2024

Republicanos

O partido Republicanos, do atual governador Tarcísio de Freitas, quer indicar pré-candidatos a vice-prefeito em cidades com mais de 100 mil habitantes.

Não será novidade

Não será novidade, se cidades como Suzano, por exemplo, ter conversas sobre o assunto.

Movimento conservador

Em seu site, o Republicanos define-se como um movimento político conservador, fundamentado nos valores cristãos, tendo a família como alicerce da sociedade, preservando a soberania nacional, a livre iniciativa e a liberdade econômica, encorajando o progresso tecnológico como caminho inevitável para o desenvolvimento humano.

Filiados

Dos partidos criados até 2006, os dados sobre o número de filiados, divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), comprovam que o Republicanos foi o partido que mais cresceu percentualmente nos últimos 13 anos, diz o site.

487 mil

Segundo o portal do partido, a sigla saiu de 3.764 filiações em 2006 e saltou para 487.780 em janeiro de 2021.

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) celebra mais de seis meses sem registros de fraudes no processo de emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Software

A evolução é resultado da implantação de um software seguro e de fácil manuseio usado, por meio de tablets, durante a avaliação das provas práticas de direção em todo o Estado. Introduzido no meio do ano passado, o novo sistema não apenas agiliza o processo de emissão da CNH digital para 24 horas, mas também fortalece a confiabilidade e transparência em todas as etapas do processo.