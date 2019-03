Lance Livre 13-03-2019

OAB arrecada

donativos

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da subseção de Suzano juntamente com a Caixa de Assistência dos Advogados do Brasil (CAASP) está arrecadando donativos para as famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o Distrito de Palmeiras e outros bairros da cidade nos últimos dias.

Reunião com

o Fundo Social

A entidade, após reunião com o Fundo Social de Solidariedade da cidade, pede a doação dos seguintes itens: materiais de higiene pessoal, roupas de cama e produtos de limpeza.

Entregas

As entregas devem ser feitas na sede da OAB/Suzano – Rua Baruel, nº 715, Centro – das 9 às 17 horas, de segunda à sexta-feira.

Doria se reúne

com prefeitos

O governador João Doria (PSDB) se reúne hoje, às 7h30, com prefeitos do Consórcio do Grande ABC e o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, para discutir medidas preventivas e de atendimento à população vítima das chuvas e inundações em São Paulo.

Detalhes

de benefícios

Na mesma ocasião, serão anunciados os detalhes do benefício que o Banco do Povo vai disponibilizar aos empreendedores que tiveram prejuízos com as chuvas.

Expectativa

da região

Há também uma grande expectativa das cidades da região para que o governador possa marcar também reunião com os prefeitos do Alto Tietê.

ABC foi mais

atingido

Apesar de o ABC ter sido mais atingido pelas chuvas, com problemas muito maiores, inclusive de perdas de vidas, o Alto Tietê também buscará ajuda para evitar transtornos de enchentes e inundações.

Entrevista ao vivo

A presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB, Maria Margarida Mesquita, e a delegada da Mulher de Suzano, Silmara Marcelino, serão entrevistadas hoje, às 17 horas, ao vivo no DS.

2359