LANCE LIVRE 13-04-2023

Prefeitos da região

participam de evento

Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) participaram, em Campos do Jordão, do programa formativo Escola de Prefeitos, realizado pela Oficina Municipal – Escola de Cidadania e Gestão Pública, ligada à Fundação Konrad Adenauer, da Alemanha.



30 participantes

A atividade contou com a participação de mais de 30 prefeitos do Estado de São Paulo, além de convidados do Maranhão e Rio Grande do Sul. Pelo Condemat estiveram presentes o vice-presidente Luís Camargo (Arujá), Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos), Guti Costa (Guarulhos), Vanderlon Gomes (Salesópolis) e Carlos Chinchilla (Santa Isabel).



Escola de Prefeitos

A Escola de Prefeitos é uma atividade de imersão voltada exclusivamente para chefes do Poder Executivo Municipal com o objetivo de oferecer atividades de estudo e aprofundamento sobre políticas públicas municipais afinadas com a prática cotidiana das prefeituras.





Parceria

Além da Escola de Prefeitos, a Oficina Municipal desenvolve outros programas em parceria com o Condemat. Um deles é o Melhoria na Educação, que ao longo de 2021 e 2022, por meio da Câmara Técnica de Educação, promoveu formação junto à gestores e educadores dos municípios consorciados.



Polo Digital de Mogi

O Polo Digital de Mogi das Cruzes, mantido pela Prefeitura, realiza nesta sexta-feira (14/04), das 14 às 17 horas, o "Sextou Digital”, com o tema de cidades inteligentes, abrangendo os conceitos com demonstrações ao vivo e de todo o ecossistema - desde equipamentos até a aplicação.



Palestrantes

Os palestrantes são especialistas de diversas empresas do setor, como a BRDOT (Rede), Parlacom (Plataforma e Conectividade), Wisethings (Aplicação), Tudo Sobre IoT (a maior comunidade de IoT do Brasil) e a Khomp (Empresa do grupo Intelbrás, fabricante de dispositivos IoT).



Objetivo

O objetivo desta edição do “Sextou Digital”, segundo organização, é expandir projetos com foco em serviços de cidades inteligentes, varejo, agronegócio, indústria, hospital, inteligência predial, entre outros.