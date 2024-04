LANCE LIVRE 13-04-2024

Evento de celebração

O Diretório do PSOL de Suzano realiza, neste sábado, às 18 horas, evento de celebração de novas filiações ao partido.



Presença

O evento será na Rua José da Costa Conceição, 65, Centro de Suzano, e terá como principal novidade, a presença do ex-vereador Vanderli Dourado, que se filiou ao partido e pode ser o pré-candidato a prefeito pela sigla.



Título de Cidadão para Estevam

O ex-prefeito de Suzano e ex-deputado estadual, Estevam Galvão de Oliveira, recebe, na segunda-feira (15), o título de Cidadão Paraibunense, pelo trabalho realizado ao longo dos anos na cidade de Paraibuna.



Fumefi

Estevam é atualmente conselheiro do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento do Estado de São Paulo (Fumefi). Também recebeu recentemente o título de comendador de Suzano.

Casarão da Memória

O Casarão da Memória Antônio Marques Figueira (Rua Campos Salles, 547 - Centro) promove neste sábado (13/04), das 10 às 17 horas, o Festival Cultural de Outono.



Visitas guiadas

O evento contará com visitas guiadas, feira de artesanato, feira gastronômica, música ao vivo com a cantora Lethícia Soares e apresentação teatral do grupo "O Gato Gago".



Histórias

Recheado com histórias de Suzano, que vão desde o início da cidade até sua consolidação como um dos municípios de destaque da Região Metropolitana de São Paulo, o sábado promete ser um passeio direcionado para toda as famílias que desejarem conhecer um pouco da história de Suzano e, de quebra, do Estado.



‘Gato Gago’

O grupo “O Gato Gago” promete entreter crianças e adultos com uma exibição teatral que aborda a história de Suzano.