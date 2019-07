Lance Livre 13-07-2019

Eleições

As eleições municipais em 2020 prometem ser disputadas e, nos bastidores, um debate importante começa a ser intensificado: a escolha do pré-candidato a vice.

Atuais nomes

dos vices

Uma parte dos atuais prefeitos que vai concorrer às eleições municipais deve manter os atuais nomes. No entanto, a possibilidade de mudança por parte de outros administradores é grande.

Grupos políticos

Os partidos começaram a conversar e criar grupos políticos na tentativa de fortalecer as siglas na disputa.

Centro Dia

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), vai inaugurar hoje, às 10 horas, o novo Centro Dia do Idoso Joaquim Pinto Filho.

Localização

A unidade está localizada na rua Tito Prates, 475, no bairro Cidade Boa Vista, e vai oferecer cuidados especiais e oficinas a pessoas da melhor idade. Ao todo, o equipamento terá capacidade para atender 50 idosos semi-dependentes cadastrados nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) e com laudo médico, com o objetivo de promover qualidade de vida por meio da convivência e do fortalecimento de vínculos, um serviço inédito na cidade.

Doria em Mogi

Praticamente no mesmo horário, outro evento importante será realizado na região. O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), inaugura a Avenida das Orquídeas, com a presença do governador João Doria (PSDB). O evento será às 10h30, na divisa entre Mogi e Suzano.

CNM

Em mobilização para incluir os municípios na Reforma da Previdência, o presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Glademir Aroldi, se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). A entidade articula uma segunda via para incluir os municípios nas novas regras por meio de emenda no plenário do Senado.

Tema na pauta

Após a reunião, Aroldi informou que o presidente Alcolumbre se comprometeu a pautar o tema. “Estamos confiantes de que temos espaço para incluir os Municípios na reforma quando ela chegar no Senado”, avaliou, destacando que há acordo com os presidentes das duas Casas legislativas.