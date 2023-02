LANCE LIVRE 14-02-2023

Parceria

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), anunciou nesta segunda-feira (13), pelas redes sociais, lançamento de dois convênios com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação.



Redução de Ruídos

O objetivo é a execução dos novos planos de "Redução de Ruídos e Ilhas de Calor" e de "Sistema de Áreas Verdes".



Lançamento

O lançamento contou com a presença dos professores da Mackenzie Loyde Vieira de Abreu Harbich, Matheus de Vasconcelos Casimiro e Pérola Felipette Brocaneli. A instituição será parceira na elaboração dos planos.



Lixo no bueiro

O prefeito Rodrigo Ashiuchi fez, pelas redes sociais, apelo para que a população deixe de jogar lixo em bueiros. Ele chegou a postar fotos de resíduos despejados em bueiro na Rua General Francisco Glicério.



Limpeza

“No começo do ano, já tínhamos passado por aqui realizando a limpeza. Na ocasião, retiramos muito lixo do local. Hoje retornamos e olha a quantidade de lixo que nos deparamos!”, disse.



Não é exclusividade

O prefeito afirmou que “não é exclusividade daqui: estamos repassando em todos os bueiros e bocas de lobo em menos de 2 meses e a dificuldade tem sido a mesma”.



Equipes

Ele disse que as equipes da Prefeitura trabalham de “domingo a domingo” para minimizar os impactos das chuvas. “Mas é preciso a colaboração de todos para que não tenhamos graves problemas”.



Priscila Gambale na Folha de S. Paulo

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, concedeu entrevista ao jornal Folha de S. Paulo no domingo sobre a possibilidade dos prefeitos do PSDB trocarem de partido. Ela foi eleita pelo PSD e mudou para o PSDB. Disse que avalia permanecer no partido, mas tem conversa com a antiga sigla e com o Podemos. "Foi mais do que justo mudar para o partido do governo (o PSDB à época) pela gratidão por todo o trabalho conduzido", disse ela, em referência à ajuda financeira ao município durante entrevista à Folha.