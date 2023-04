LANCE LIVRE 14-04-2023

Associação dos Engenheiros

O auditório da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes (Aeamc) receberá no dia 17 de abril (segunda-feira), às 19 horas, o secretário de Urbanismo de Mogi das Cruzes, Claudio Rodrigues, para uma apresentação da nova lei do "Certificado de Inspeção Técnica de Edificações", recentemente regulamentada pela Prefeitura de Mogi.



Documento

O documento vai certificar as condições de estabilidade, segurança, salubridade e manutenção das edificações. A característica do imóvel e periodicidade deverá obedecer aos critérios estabelecidos na legislação, que nasceu na Aeamc e foi elaborada com o apoio da Associação.



Aspectos legais

O secretário vai apresentar os aspectos legais da certificação e a Aeamc fará uma explanação dos aspectos técnicos.



Localização

O auditório está localizado na Rua Júlio Perotti, 57, Jardim Armênia. As inscrições devem ser feitas pelo link: https://forms.gle/MLpM2TaJtbBsAvsA8 . Mais informações pelos telefones 4799-9632 ou 96476-3922 (WhatsApp).



OAB promove atendimento

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão OAB Vai ao Bairro, promove no próximo domingo (16/04) atendimentos à comunidade.



Chácara Mea

Desta vez, a ação contempla o bairro Jardim Chácara Mea. O grupo de advogados voluntários estará na Igreja Católica Santa Teresinha (Rua Rosa Umehara, 79 - 157, Jardim Chácara Mea), a partir das 10h30.



Objetivo

O objetivo da atividade é reforçar o papel da OAB junto à comunidade, levando informação e orientação jurídica a quem mais precisa. De acordo com o presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui, as visitas da comissão são retomadas em um período estratégico, após dois anos impactados pela pandemia de Covid-19. “É importante que todos saibam da atuação da OAB na cidade que, além do amparo à advocacia, também exerce uma função social junto à população. Para isso, a comissão ‘OAB Vai ao Bairro’ vem retomando as visitas a fim de garantir o atendimento itinerante pelos bairros”, explicou.