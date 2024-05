LANCE LIVRE 14-05-2024

PSOL realizará ‘Dia de Doações’

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) de Mogi das Cruzes organizará o "Dia de Doações" no sábado, 18 de Maio, para arrecadar suprimentos em apoio às cidades do Rio Grande do Sul afetadas pelas enchentes.



Ação solidária

A ação solidária ocorrerá na sede do PSOL no Mogilar, localizada na Rua Monsenhor Nunes de Faria Paiva, 332, próximo à Panificadora Diocelli. A ação terá início às 9 horas e se estenderá até o meio-dia, com pausa para o almoço e, em seguida, retomando das 13 às 16 horas.



Água e alimentos

As doações de água, alimentos não perecíveis, roupas, agasalhos, calçados, produtos de higiene pessoal - com ênfase em fraldas e absorventes -, produtos de limpeza e outros itens serão coletados durante todo o dia. O objetivo é reunir recursos para oferecer suporte e assistência às famílias gaúchas que enfrentam dificuldades decorrentes das inundações.



Nomeação da Polícia Civil

O Governo de São Paulo vai recompor o efetivo da Polícia Civil no Estado. Nesta sexta-feira (10), o governador Tarcísio de Freitas empossou 4.017 novos policiais civis aprovados em concursos públicos para diferentes carreiras, na maior nomeação da história da corporação.



Cidades da região

Há uma grande expectativa de que uma parte do efetivo seja para suprir o déficit nas cidades do Alto Tietê.



Convocação

Ao todo, foram convocados para a posse 2.208 escrivães, 1.260 investigadores, 353 delegados e 196 médicos-legistas, aprovados em concurso em 2022. Para avançar na retomada do quadro deficitário de policiais na instituição nos últimos anos, o atual governo convocou mais 1.080 remanescentes aprovados, 37% a mais que o previsto em edital.