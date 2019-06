Lance Livre 14-06-2019

Santa Casa

Há uma grande expectativa em torno da audiência pública para apresentação de proposta de acordo para os processos trabalhistas da Santa Casa de Misericórdia de Suzano em fase de execução marcada para hoje.



Prefeito

Além do prefeito Rodrigo Ashiuchi, estarão presentes o juiz responsável pelo Juízo Auxiliar em Execução (JAE) do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, bem como representantes do Ministério Público do Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – 55ª Subseção, além de outras autoridades e juízes do Trabalho da Comarca de Suzano – 1ª e 2ª Vara.



Chefe de Gabinete

Segundo o chefe de Gabinete da Prefeitura, Afrânio Evaristo da Silva, o convite para participação é para todos, com ênfase aos credores.



Plano de Trabalho

A ação faz parte do plano de trabalho apresentado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi ao juiz responsável pelo JAE, Gabriel Borasque de Paula, durante reunião decisiva no dia 31 de maio, que resultou na suspensão do leilão da Santa Casa.

'Um dia de

advogado'

Uma iniciativa dos professores de Direito Rogério Rodrigues e Dário Reisinger, vai criar o Projeto “Um dia de Advogado”. O evento de lançamento será hoje. O projeto vai servir para ajudar os alunos de direito a se habituarem e conhecerem o ambiente de trabalho de um advogado.



15 advogados

Em torno de 15 advogados de Suzano vão participar deste projeto para auxiliar os alunos. A seleção será feita por forma de sorteio, sendo dois alunos por advogado. Sendo assim, eles poderão acompanhar a rotina do profissional e colocar em prática tudo o que aprendem nas aulas.



Redução de salário

Reduzir o salário dos vereadores, prefeito e secretários, além de diminuir também o número dos vereadores de 17 para 13 ou até 11. Esta é a proposta colocada pelo vereador Luiz Eduardo Oliveira Alves (PODE), o Edinho do Kemel, durante uso da tribuna, recentemente, na Câmara de Poá.



Questão

O parlamentar é o primeiro a levantar a questão diante da possibilidade da transferência de endereço do Banco Itaú para a capital paulista.