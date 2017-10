Lance Livre 14-10-2017

Votação do

Plano Plurianual

é adiada

A Câmara de Suzano adiou por 20 dias a votação do Plano Plurianual Participativo (PPA).

Motivos

Segundo o Legislativo, a falta de diálogo com alguns secretários municipais e, principalmente, a ausência no projeto das propostas apresentadas pela população, durante as assembleias de preparação do PPA, foram determinantes para a prorrogação do prazo.

Diretrizes

O Plano Plurianual definirá as diretrizes e as metas a serem seguidas pelo Poder Público entre os anos de 2018 e 2021.

Autor do pedido

Autor do pedido de adiamento, o vereador Lisandro Frederico (PSD) avaliou que, a partir desta prorrogação, os secretários diretamente envolvidos com o PPA terão tempo de dialogar com os parlamentares.

Na elaboração

Durante a elaboração do PPA, a Prefeitura, por meio das secretarias de Governo e de Planejamento Urbano e Habitação, promoveu uma série de encontros com a população, em diferentes pontos da cidade e sobre temas variados.

Ouvir propostas

O objetivo era ouvir as propostas dos suzanenses. No entanto, o texto do projeto encaminhado à Câmara afirma que foram ignoradas, por exemplo, propostas apresentadas e protocoladas na assembleia, que contou com a presença de representantes da causa animal do município.

Comissão

de Seguridade

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara Federal aprovou proposta que obriga órgãos públicos e empresas privadas de transporte a ceder vaga, com prioridade, para o transporte de órgãos e tecidos objeto de transplante e das equipes médicas responsáveis pela captação.

Multa

A negativa vai levar a empresa ou entidade pública a receber multa e responsabilizada penalmente.