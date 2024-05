LANCE LIVRE 15-05-2024

Mulheres na política

A Justiça Eleitoral estreia sua nova campanha de incentivo, valorização e respeito às mulheres no meio político. Com o slogan “Mulher na política é outra história”, a ação será veiculada nas emissoras de rádio e televisão até 9 de junho.





Campanha

A campanha também estará disponível no canal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no YouTube e nas redes sociais.





Opiniões

No vídeo, mulheres de diferentes idades manifestam opiniões sobre direito ao voto, representatividade e violência política de gênero. A peça também apresenta informações como o ano em que ocorreu o primeiro voto feminino (1932), a quantidade de cidades que não elegeram vereadoras em 2020 (846) e dados sobre registros de violência política de gênero – sete casos por mês, segundo o Ministério Público Federal (MPF).



Parceria americana

A parceria americana entre a Prefeitura de Suzano e a Universidade Buffalo, localizada no Estado de Nova Iorque, garante novos projetos conceituais de habitação. Na semana passada foram apresentados à administração municipal ações no enfrentamento às fortes chuvas.







Trabalhos

Os trabalhos foram exibidos durante evento on-line promovido pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, em que participaram a diretora de Planejamento Territorial, Eliene Coelho; a professora da instituição americana, Kristine Stephany, que coordenou o estúdio responsável pelas atividades; e os acadêmicos, que contribuíram com as propostas. Ainda participaram do evento os arquitetos da pasta.





Objetivo

O objetivo do estudo foi disponibilizar à Prefeitura alternativas para a implementação de modelos habitacionais que garantam a segurança necessária para moradores de áreas de risco.