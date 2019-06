Lance Livre 15-06-2019

Um terço dos

municípios

Quase um terço dos municípios paulistas estão com gastos excessivos com despesas de pessoal, acima do limite prudencial ou ultrapassando o teto estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Análises

O quadro faz parte das análises contábeis dos dados de receitas e despesas feitas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) relativas ao 1º quadrimestre e ao 2º bimestre do exercício de 2019.

Relação

A relação traz o nome dos municípios e gestores que receberam as notificações e se encontram em situação de comprometimento fiscal e orçamentário.

Diretoria de

Agricultura

A Diretoria de Agricultura de Suzano, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, promoveu nesta semana a compra de 4 toneladas de verduras e legumes por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), iniciativa do Ministério da Cidadania.

Remessa

A remessa com itens como agrião, couve, alface, cenoura, mandioca, batata-doce, abobrinha, berinjela e outros foi recebida de assentamentos da Reforma Agrária e de agricultores familiares da cidade e do Alto Tietê.

Compra

Após a compra dos alimentos, as equipes do setor seguiram com o trabalho logístico de distribuição para mais de 50 entidades assistenciais cadastradas. Em 2018, mais de 2,3 mil famílias foram atendidas por meio dos convênios promovidos entre o município e o PAA.

Recursos liberados

Segundo a Diretoria de Agricultura de Suzano, os recursos liberados pelo Ministério da Cidadania há mais de dois meses permitiram que fossem compradas mais de 25 toneladas de alimentos para a complementação da alimentação diária.

Banco de

Alimentos

O departamento também está integrado à Rede Metropolitana de Banco de Alimentos, que é formada pelas cidades de São Paulo, Mauá, Embu das Artes, Jandira, Diadema, São Bernardo do Campo, Osasco, Guarulhos e Suzano.