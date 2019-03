Lance Livre 16-03-2019

Sessão em Suzano

A Câmara de Suzano alterou para segunda-feira, a partir das 18 horas, a sessão ordinária que seria realizada na quarta-feira (13), dia em que ocorreu a morte de estudantes e funcionários da Escola Estadual “Raul Brasil” e deixou outras pessoas feridas.

Gerice

Na data, a presidente da Casa de Leis, Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia, decretou luto oficial por três dias no Legislativo.

Isenção do IPTU

Deve ser votado, em regime de urgência, projeto de lei complementar que autoriza o Executivo a isentar do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) às famílias de residências atingidas por enchente a partir do dia 10 de março de 2019.

Condemat

O Conselho de Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) recebe o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Marcos Penido na segunda-feira, às 10 horas.

Auditório

O encontro será no auditório do prédio Helbor Corporate, onde está a sede do Condemat, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.145.

Principais pautas

Uma das principais pautas será a questão das barragens e as enchentes nos municípios da região. Representantes do DAEE também estarão presentes.

Bertaiolli membro titular de comissão

O deputado federal Marco Bertaiolli será membro titular da Comissão de Seguridade Social e Família, da Câmara dos Deputados, em Brasília. O grupo de trabalho parlamentar, um dos mais concorridos do Congresso Nacional, analisa projetos ligados à saúde pública e à assistência social.

Saúde Pública

“A Saúde Pública e a criação de uma Rede Integrada estarão entre as prioridades da Comissão. Aliadas às ações de Assistência Social, vamos implementar políticas públicas que, verdadeiramente, mudem a vida das pessoas para melhor”, salientou o deputado.