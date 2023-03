LANCE LIVRE 16-03-2023

Prorrogação do IPTU e outras medidas

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) anunciou “importantes medidas para amenizar os danos causados pelas fortes tempestades que atingiram a cidade de Suzano na última sexta-feira, dia 10”.



Ações

Entre as ações, estão a prorrogação do prazo para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) que venceria na quarta-feira (15/03), passando para o dia 31 de março (sexta-feira).



Isenção

O prefeito lembrou também que existe ainda a possibilidade do pedido de isenção do IPTU de famílias que tiveram suas casas atingidas pelas chuvas. Para isso, os locais devem contar com laudo da Defesa Civil e da Secretaria de Assistência Social.



Transporte

Outra medida é que a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana avaliará, de forma individual, todos os recursos das possíveis multas de trânsito emitidas na noite das fortes tempestades. Além disso, será negociado com a Sabesp um desconto na conta de água para os moradores afetados pelas tempestades.



Estudo técnico

A Prefeitura de Suzano busca recursos para garantir obras para evitar os efeitos de temporais a partir de um estudo técnico, onde as secretarias de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, estariam a frente. O objetivo é mapear quais os pontos da cidade são mais vulneráveis a enchentes e alagamentos.



Reunião com secretário de Turismo

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (PSDB), se reuniu com o secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena.



Cultura

A secretária municipal de Cultura, Ana Rosa, também esteve presente. Na oportunidade, a prefeita reiterou a necessidade de novos investimentos para o setor e também estrutura para realização de eventos.



À disposição

“Nesse encontro o secretário se colocou à disposição com sua equipe, para levar à Ferraz programas que estarão sendo lançados na área de Turismo Rural e outros”, disse a prefeita pelas redes sociais.