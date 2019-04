Lance Livre 16-04-2019

Derli Dourado é

pré-candidato

a prefeito

O ex-vereador Derli Dourado é o primeiro nome indicado pela militância do PT de Suzano como pré-candidato a prefeito.

Proposta

A proposta do ex-vereador e atual membro da direção estadual do PT-SP encabeçar uma chapa majoritária nas eleições de 2020 foi apresentada por filiados nas discussões sobre a cidade no “Seminário do PT: Suzano 70 anos, o que comemorar?”.

Argumentações

Entre as principais argumentações para indicação do nome de Derli, militantes destacaram sua atuação na gestão petista nas pastas de Desenvolvimento Econômico e Defesa Social, bem como no legislativo municipal como vereador de situação e de oposição, além de dirigente partidário e sindical.

À disposição

“Se para os companheiros e companheiras o meu nome tem condições de representar o PT, estou à disposição do meu partido, mas não basta termos apenas um nome para disputar a Prefeitura”, disse Derli.

Seminário

Na tarde de sábado (13/04), o PT de Suzano realizou um seminário de formação com seus dirigentes, filiados, militantes e simpatizantes.

Participação

Participaram o presidente do PT susanense, Marciel Bispo, o deputado federal Alencar Santana Braga; o prefeito de Franco da Rocha, Kiko Celeguim, o coordenador da Macrorregião do PT de Guarulhos e Alto Tietê, Paulo Costa, além do secretário-geral da CUT-SP, João Cayres; o presidente do Sintramog, Josemar Bernardes; a professora Inês Silveira; o secretário de Juventude do PT de Suzano, Gabriel Dantas e a coordenadora da Central Pró-Moradia Suzanense (Cemos), Maria Aparecida Mattos, entre outras lideranças do partido.