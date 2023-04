LANCE LIVRE 16-04-2023

Segurança nas escolas

A segurança nas escolas foi um dos principais assuntos da semana nas cidades da região com os prefeitos divulgando medidas e ações para proteger a comunidade escolar.



550 psicólogos

Em âmbito estadual, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou a contratação de 550 psicólogos para atendimento nas escolas estaduais, além de mil vigilantes de empresas de segurança privada que vão trabalhar nas unidades desarmados.



Na lista

As escolas da região estão na lista para receber as medidas. Para essas contratações serão investidos R$ 240 milhões.



Fatec

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), esteve em São Paulo, na semana passada, para cobrar a retomada das obras da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Suzano e melhorias na Escola Técnica (Etec).



Laura Laganá

Junto com o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado André do Prado (PL), Ashiuchi foi recebido pela diretora-superintendente do Centro Paula Souza, Laura Laganá, responsável pelas Fatecs e Etecs no Estado.



Celeridade

Para a Fatec de Suzano, o debate foi no sentido de conseguir celeridade na licitação das obras do Campus, no Jardim Monte Cristo. A previsão é que as obras sejam retomadas entre o final do primeiro e o começo segundo semestre deste ano. (O DS trouxe detalhes da reunião na edição de sexta-feira)



Fundo Social de Mogi

O presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Márcio Maldonado, ao lado da coordenadora do órgão, Pamela Cairo, participaram nesta semana de um encontro na capital paulista, promovido pelo Fundo Social de São Paulo e que contou com a participação da primeira-dama do Estado e presidente, Cristiane Freitas e também da atual presidente do Conselho do Fundo Social de São Paulo, Berenice Gianella.



Objetivo

O objetivo do encontro foi apresentar os programas e ações atualmente desenvolvidos pelo Fundo Social de São Paulo e que são propagados entre os Fundos Sociais dos municípios, sob a forma de parcerias, como a campanha Inverno Solidário.