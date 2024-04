LANCE LIVRE 16-04-2024

Universidade de Buffalo

A Prefeitura de Suzano está recebendo contribuições da Universidade de Buffalo, localizada no Estado norte-americano de Nova Iorque, para aprimorar os projetos de planejamento urbano da cidade.



Referência

O município é referência para um estudo de caso desenvolvido pela instituição, que pode auxiliar o Poder Executivo suzanense na elaboração de planos de bairros. A primeira apresentação referente a esse trabalho ocorreu nesta quarta-feira (10/04), de forma on-line.



Estudo

Quem detalhou o estudo foi a professora da Universidade de Buffalo, a arquiteta Kristine Stephany, que é a coordenadora no qual o trabalho vem sendo elaborado.



Análise

A análise buscou identificar características de localidades distintas do município, contemplando um bairro de cada região da cidade. Assim, o estudo se propôs a entender de que forma poderiam ser implementadas melhorias para a habitação e utilização dos espaços públicos no Cidade Boa Vista, que se tornou referência para o processo de urbanização da região norte; no Jardim Monte Cristo, uma localidade tradicional e antiga na região central, e o Caulim, na região sul, que tem recebido importantes intervenções de infraestrutura por parte da administração municipal, especialmente no que diz respeito ao abastecimento de água.



Prefeitura Empreendedora

Suzano foi uma das cidades selecionadas como finalista no prêmio Prefeitura Empreendedora, do Sebrae, na categoria “Inclusão Produtiva”. “O nosso projeto tratou do trabalho de coleta seletiva, com inclusão dos catadores da cidade, buscando promover formação empreendedora e mais condições para a elevação no trabalho sustentável”, disse o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL). Suzano ampliou, na atual gestão, de 30 toneladas para 300 toneladas de materiais recicláveis triados mensalmente.