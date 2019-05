Lance Livre 16-05-2019

Condemat na China

A Coluna Lance Livre apurou ontem que o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) estuda um projeto que prevê a abertura de um escritório na China.

Comitiva

Para isso, existe a possibilidade de uma comitiva de prefeitos do consórcio viajar, no mês que vem, para o país chinês.

Passagem

por empresa

A visita também deve incluir uma passagem pela empresa Alibaba Group, uma das maiores do e-commerce chinês e mundial.

Bancado pelos

chineses

O escritório do Condemat seria bancado pelos chineses.

Cipa

Os novos integrantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), da Prefeitura de Suzano, passaram por capacitação teórica e prática ontem, quanto à prática do uso de diferentes tipos de extintores para combater o princípio de incêndio.

Atividade

A atividade faz parte da programação do Curso de Formação de Cipeiros (CFC). Hoje ocorrerá o último encontro do grupo, sobre atendimento pré-hospitalar e primeiros socorros.

Samu

Promovido pela Secretaria Municipal de Administração e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a capacitação ofereceu aos cipeiros orientação de como identificar o princípio de incêndio e a manusear corretamente os tipos extintores, indicados para cada situação, como fogo em objetos sólidos ou incêndio ocasionado por materiais químicos e inflamáveis, por exemplo.

Prática

supervisionada

A atividade prática supervisionada ocorreu na parte externa do Paço Municipal José Firmino da Costa, com o auxílio de tambores e papelão, que simularam um princípio de incêndio para treinamento dos integrantes. Além disso, também foram abordados os erros e equívocos recorrentes na utilização do material e foi reforçada a atenção quanto ao prazo de validade do produto.