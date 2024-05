LANCE LIVRE 16-05-2024

Hospital de Campanha em Itaquá

O prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues (PL), inaugura, nesta quinta-feira (16), às 17 horas, o hospital de campanha que leva o nome de Upinha para atender casos de gripe e dengue durante os próximos 90 dias.



Atendimento

O atendimento será voltado para pessoas acima de 14 anos e feito 24 horas por dia. Menores de 14 anos vão continuar sendo atendidos no Centro de Saúde Infantil. A inauguração da Upinha será às 17 horas na Avenida Vereador João Fernandes da Silva, 255, Vila Virgínia.



Comissão das Mulheres Advogadas

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão das Mulheres Advogadas, chegou a 25 anos de atendimentos e combate à violência doméstica. Para marcar a data, celebrada na última segunda-feira (13), a comissão vai promover um café da manhã especial nesta sexta-feira (17).



A partir das 10 horas

O evento será a partir das 10 horas na Sala Rosa, sediada na Delegacia de Defesa da Mulher - DDM (rua Presidente Nereu Ramos, 302 - Jardim Santa Helena).



Marco para a advocacia

A ação celebra o aniversário de um marco para a Advocacia que, desde 1999, atua no atendimento às vítimas de violência doméstica, iniciando os trabalhos na Casa do Advogado e posteriormente realizando plantão na Delegacia Central. Visando acolher e fortalecer as vítimas de violência doméstica e familiar, a Sala Rosa de Suzano foi fundada para garantir acompanhamento psicológico e resolução de demandas no campo da defesa dos direitos do público feminino.