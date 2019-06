Lance Livre 16-06-2019

Eleições

As eleições acontecem em outubro de 2020 e, à medida que se aproximam, as discussões entre os vereadores nas Câmaras devem ficar mais acirradas.

Projetos

Os projetos prevendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), com valores dos gastos e receitas municipais, foram aprovados.

Projetos e

indicações

Enquanto as eleições não chegam, projetos, requerimentos e indicações vão sendo discutidos.

Fórmula 1

Nesta semana, em Suzano, os vereadores aprovaram a moção de apelo de autoria da vereadora Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia, ao prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), para que continue empenhado em dar continuidade na realização do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 na cidade de São Paulo.

Empresa Cidadã

Além disso, os parlamentares aprovaram dois projetos de decreto legislativos. Um para conceder o título de Empresa Cidadã do Município de Suzano ao Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa Tecnologia e Inovação da Gestão Pública (INTS), de autoria do vereador Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho, e o outro para conceder a outorga da medalha “Antonio Marques Figueira” ao pesquisador Altair da Silva, de autoria da vereadora Gerice.

Diagnósticos

de TEA na rede

municipal

Tramita na Câmara de Mogi das Cruzes o Projeto de Lei 78/19, de autoria do vereador Caio Cunha (PV), que institui a obrigatoriedade de uso de instrumentos que possibilitem o diagnóstico precoce do Transtorno do Espectro Autista, assim como os demais riscos ao desenvolvimento psíquico das crianças da rede municipal.

Proposta

A proposta nada mais é do que a aplicação de Instrumentos de Triagem de Desenvolvimento Infantil (IRDI), que é aplicável em crianças de zero a 18 meses e o teste chamado como M-Chat, que é aplicável em crianças de 16 a 30 meses.