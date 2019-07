Lance Livre 16-07-2019

Doria em Mogi

A presença do governador João Doria (PSDB) na inauguração da Avenida das Orquídeas foi cercada de “simbolismos políticos”, em Mogi das Cruzes, na manhã de sábado.

Promessa

Primeiro mostrou que o governador Doria manteve a promessa de receber e atender todos os prefeitos independentemente de ter ou não recebido apoio nas eleições de 2018.

R$ 6 mi para

Duchen e hospital

Em Mogi, em sua fala inicial, Doria garantiu os recursos de quase R$ 6 milhões para a Estrada da Duchen e o funcionamento 100% do Hospital das Clínicas, de Suzano, como os primeiros anúncios para a região durante evento.

Bom

entrosamento

Ele tem tido bom entrosamento com o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL). Aliás, o PL, em âmbito estadual, tem sido partido da base de sustentação de Doria na Assembleia Legislativa.

Código Eleitoral

O Código Eleitoral vigente no País completou 54 anos ontem. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele reúne uma série de normas destinadas a assegurar o exercício, a qualquer cidadão brasileiro, dos direitos políticos de votar e de ser votado, respeitadas as condições legais de elegibilidade e incompatibilidade aos que pretendem concorrer a cargos eletivos.

1965

O Código Eleitoral de 1965 ampliou e passou a disciplinar as atribuições dos juízes eleitorais de cada localidade, instituiu a votação no exterior para os cargos de presidente e vice-presidente da República e estabeleceu garantias, como a determinação para que ninguém atrapalhe ou impeça o exercício do voto.

Processo

eletrônico

Após sua publicação, houve a instituição do sistema de sublegenda, o voto dos analfabetos e a implantação do processamento eletrônico de dados para o alistamento eleitoral, votação e apuração das eleições. O Código também tornou mais rigorosa a regulação da fidelidade partidária.