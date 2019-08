Lance Livre 16-08-2019

Título de Cidadão Suzanense

A Câmara de Suzano aprovou o título de cidadão suzanense ao deputado estadual André do Prado (PL).

Autoria

A autora da homenagem é a vereadora Gerice Lione (PL), a esposa do Prefeito da Academia. A data da entrega da honraria ainda não foi agendada.

Trabalho

No documento, a parlamentar ressaltou o trabalho realizado pelo deputado para o avanço de Suzano.

Audiência pública

A presidente da Câmara de Suzano, vereadora Gerice Lione (PL), a esposa do Prefeito da Academia, e os parlamentares Joaquim Rosa (PL) e Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van, participaram de audiência pública promovida pela Secretaria de Cultura para discussão do anteprojeto de lei de criação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural.

Importância

Gerice Lione destacou a importância da legislação para preservação histórico-cultural. Ela também informou que a Casa de Leis está dando passos na mesma direção, pois uma comissão foi criada este ano para implementar o Memorial Histórico e Cultural da Câmara de Suzano. “Estamos à disposição para receber e contribuir com este projeto”, afirmou.

Manifesto

pela Renovação dos Partidos

Em meio ao debate sobre a expulsão de deputados que votaram favoravelmente à reforma da Previdência, em desobediência à orientação dos seus partidos, foi lançado ontem o Manifesto pela Renovação dos Partidos. A informação é do site Congresso em Foco.

Projeto de lei

De imediato, o movimento apresentará um projeto de lei que propõe uma espécie de reforma partidária.

Transparência

A ideia é cobrar mais democracia e transparência das legendas, organizações que, segundo os parlamentares, são importantes para a democracia, mas não têm respondido aos anseios da sociedade.