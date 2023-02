LANCE LIVRE 17-02-2023

Recursos para os municípios

Municípios paulistas podem buscar recursos para ações de prevenção e mitigação de desastres naturais causados pela temporada de chuvas na Desenvolve SP.



Convênio

Por meio de um convênio do banco paulista com a Coordenação de Defesa Civil do estado as cidades poderão financiar rapidamente a compra de itens fundamentais como equipamentos especiais (veículos de tração 4×4 e geradores de energia, por exemplo).



Prevenção

Segundo o governo estadual, essa é mais uma forma de prevenir os problemas causados pelo excesso de chuvas nas temporadas de verão.



Cultura

A Secretaria de Cultura de Suzano vai promover atividades para toda a família durante o período de Carnaval com foco em atrações musicais durante as tardes no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). Todas as ações são gratuitas e prometem muita diversão e entretenimento aos suzanenses.



Eventos

Antes dos eventos do final de semana, ainda na sexta-feira (17/02), a partir das 19 horas, a pasta realiza a grande final do Concurso de Marchinhas Carnavalescas no Casarão das Artes (rua Vinte e Sete de Outubro, 271 – centro).



Artistas

Os artistas eleitos para a decisão, que incluem composições tradicionais e satíricas para os suzanenses e residentes de cidades vizinhas do Alto Tietê, apresentam suas composições para os juízes e o público, que poderá prestigiar o evento e torcer para seus favoritos.



Quatro dias

Nos quatro dias seguintes, o pavilhão Zumbi dos Palmares do Parque Max Feffer recebe diversas atrações culturais, com muita festa e música para todos os públicos. No período, o ambiente recebe apresentações musicais das 13 às 17 horas.



Para toda família

Para o secretário municipal de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto, a programação para toda a família é uma garantia de que o feriado pode ser aproveitado de uma forma leve e divertida.