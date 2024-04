LANCE LIVRE 17-04-2024

PT de Valverde

O PT vai apostar suas fichas na pré-candidatura do ex-vereador Rodrigo Valverde a prefeito de Mogi das Cruzes nas eleições deste ano.



Lançamento

No final de semana passada, um evento realizado, no Clube Vila Santista, na Ponte Grande, em Mogi das Cruzes, Valverde foi oficializado na disputa. A pré-candidata à vice-prefeita será Jane Gondim (PDT).



Flávia Verdugo em Brasília

A pré-candidata à Prefeitura de Poá, Flávia Verdugo (PL), ampliou sua agenda de compromissos com reuniões em Brasília, a capital federal. Ela foi recebida por deputados federais e solicitou recursos para Poá, que serão implementados se vencer as eleições.





Marcio Alvino

Uma das reuniões ocorreu com o deputado federal Marcio Alvino para tratar sobre a melhoria na Saúde.

Intercâmbio Cultural

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), participou de evento com o co-fundador do Grupo Aura Africa & Viga, de Moçambique, João F. Costa. Ele visitou Suzano com o objetivo de fortalecer a relação comercial e sustentável entre o País africano e o Brasil.



Missão

Segundo o prefeito, o grupo tem como missão trabalhar com inovação e sustentabilidade dentro da área da perfumaria e cosméticos, visando a preservação dos recursos naturais.



Projeto

O prefeito lembrou que durante visita, João F. Costa pôde explicar mais sobre o projeto. “Foi um encontro de intercâmbio cultural e para criar conexões com quem luta pelo mesmo propósito! Mais uma vez, parabenizo pelo trabalho e agradeço a visita”, disse o prefeito, ao lado da primeira-dama Larissa Ashiuchi. Também esteve presente o secretário de Desenvolvimento Econômico, André Loducca com a esposa Lilian Gumieiro.