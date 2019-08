Lance Livre 17-08-2019

Partidos

nas eleições

Os partidos políticos correm para se organizar para as eleições municipais de 2020 nas cidades da região.

PL

Um dos partidos que tenta mostrar que tem um dos projetos mais claro é o PL.

André do Prado

De acordo com o deputado estadual André do Prado, o partido praticamente definiu quais nomes devem disputar as eleições municipais do ano que vem.

Reforço

O partido vai se reforçar para garantir a reeleição do prefeito Rodrigo Ashiuchi, em Suzano, e ainda tem dois nomes para emplacar nas outras cidades da região.

Rafu Júnior

Em Ferraz de Vasconcelos, o médico Joseph Raffoul Júnior, o Dr. Rafu Jr., é o pré-candidato do partido.

William Harada

Em Itaquá, conforme adiantou o deputado para a Coluna Lance Livre, o secretário de Saúde, William Harada, deve ser o pré-candidato do partido na cidade.

PSDB

O fato é que, por outro lado, nomes do PSDB devem surgir na disputa contra o PL, em cidades como Suzano.

Importância do apoio de João Doria

A importância do apoio do governador João Doria (PSDB) deve ser fundamental na disputa.

CNM

O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Glademir Aroldi, reuniu deputados que compõem a comissão que analisa a Reforma Tributária na Câmara com o objetivo de apresentar as propostas do movimento municipalista para aperfeiçoar o texto. A reunião ocorreu na tarde de terça-feira, 13 de agosto, na sede da entidade.

Sugestões

Aroldi mostrou aos parlamentares as sugestões de emendas para a PEC 45/2019. Ele destacou que as emendas propostas tomaram por base quatro diretrizes: evitar perdas para os municípios; compartilhar todos os impostos criados pela União com Estados e municípios; garantir maior participação dos municípios no bolo tributário; e fortalecer os impostos sobre o patrimônio, como o IPVA.