Lance Livre 17-10-2017

Homenagem para Carla Fiamini

A jornalista Carla Fiamini recebeu ontem placa em homenagem aos serviços prestados ao longo de dez meses à frente da Secretaria de Comunicação. A entrega foi feita pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), no evento sobre a etapa final de conclusão das obras da Arena Multiuso do Parque Max Feffer.

Agradecimento

Ashiuchi disse que essa era uma forma de agradecer o trabalho da jornalista na Secretaria, que ela deixou em setembro.

Site pró-Alckmin

Com integrantes tucanos do Alto Tietê, um grupo de políticos, que apoia o governador Geraldo Alckmin (PSDB) para disputar a Presidência da República, no ano que vem, decidiu criar um site pró-governador.

Mais preparado

O grupo busca mostrar que Alckmin é mais preparado que o prefeito da capital, o também tucano João Doria, afilhado político de Alckmin, para concorrer.

Alavancar a

pré-candidatura

O objetivo é alavancar a pré-candidatura do governador para que ele seja escolhido já na convenção nacional da legenda, marcada para dezembro, evitando assim a realização de prévias.

PSDB de Poá

Coordenador nacional do movimento, Adriano Guimarães foi presidente do diretório municipal do PSDB de Poá, na Grande São Paulo, até julho deste ano, mas afirma que já conseguiu estender o projeto a todas as regiões do Estado, como Baixada Santista, Vale do Paraíba, Franca, Ribeirão Preto, Araraquara, Presidente Prudente e Alto Tietê, além da Região Metropolitana de São Paulo.

WhatsApp

A estratégia do grupo é compartilhar, vias redes sociais e WhatsApp, informações sobre Alckmin e sua gestão à frente do Estado. Na página criada na internet (www.alckmistas.org), o movimento seleciona notícias favoráveis ao governador.