LANCE LIVRE 18 - 02 - 2023

Reajuste nas câmaras

As discussões em torno do reajuste do salário e também das vagas de vereadores nas câmaras municipais devem chegar no Alto Tietê.



Próxima legislatura

É importante dizer que qualquer mudança neste sentido só servirá para a próxima legislativa - mandato de 2025 a 2028.



São Caetano

Nesta semana, por exemplo, a Câmara de São Caetano do Sul aprovou o próprio aumento salarial.



R$ 14,5 mil

Os vereadores desta cidade do ABC recebem R$ 10.021,17, mas com a nova proposta o valor sobe para R$ 14, 5 mil.



Ajudar o folião

O Governo de São Paulo informou ontem que está pronto para ajudar o folião e o cidadão que se desloca para o trabalho a movimentar-se com mais conforto e agilidade pela cidade de São Paulo.



Sábado e quarta-feira

Entre o sábado (18) e a quarta-feira (22), as empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), bem como uma das concessionárias que atuam no transporte de metrô, vão monitorar a movimentação e, se necessário, CPTM, Metrô, EMTU e Via Quatro irão atender demanda excedente à esperada para as datas de folia com mais trens e ônibus nas linhas.



Governador

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lembra que o Carnaval deste ano marca a retomada das festividades do calendário oficial do estado pós-pandemia. “O carnaval é importante para o Estado de São Paulo por ser um vetor de turismo importante. Dinamiza atividades ligadas à venda de alimentos e bebidas, bares, hotéis, cias aéreas, linhas de ônibus intermunicipais, gera emprego e melhora a renda do cidadão”, disse, por meio do portal do Governo do Estado.