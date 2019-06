Lance Livre 18-06-2019

Série do Tribunal Superior Eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) veicula desde ontem, em seu canal no YouTube, uma série de vídeos intitulada “(Des)Informação e Eleições”.

Material

O material reúne depoimentos de especialistas que participaram do Seminário Internacional Fake News e Eleições, realizado pela Corte Eleitoral nos dias 16 e 17 de maio deste ano, com o apoio da União Europeia.

Sete vídeos

Em sete vídeos de aproximadamente 10 minutos cada, são reunidas as opiniões de especialistas nacionais e internacionais sobre o “fenômeno da desinformação” nas eleições, caracterizado pela disseminação de notícias falsas em processos eleitorais no Brasil e no mundo.

Título de Cidadão

O pastor Deusdete Barbosa Cordeiro recebeu o Título de Cidadão Suzanense na Câmara de Suzano. A sessão solene foi conduzida pela presidente da Casa de Leis, a vereadora Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia.

Autor

Autor da homenagem, o vereador Edirlei Junio Reis (PSD), o professor Edirlei, disse que conhece o homenageado desde a juventude. “É uma pessoa dedicada, exemplo de pastor, de sacerdote e de pai de família“, disse ele, ao destacar a empatia e o trabalho com visão como as principais qualidades de pastor Deusdete.

FPM

Será creditado amanhã, nos cofres das prefeituras, o 2º decêndio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O valor total a ser dividido entre os 5.568 municípios brasileiros soma R$ 1.333.202.247,97, já descontada a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb).