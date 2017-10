Lance Livre 18-10-2017

Justiça Eleitoral

A Justiça Eleitoral Paulista realiza o cadastramento biométrico em todo o Estado para atualizar o cadastro eleitoral e tornar mais segura a identificação do eleitor na hora do voto.

Cadastramento

O objetivo da Justiça Eleitoral é cadastrar todos os eleitores até 2022, entretanto o comparecimento está baixo.

32 milhões

Dos quase 32,6 milhões de eleitores do Estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, pouco mais de 9 milhões (28,1%) fizeram a biometria. Na capital, dos 8.894.402 eleitores, 3.138.195 (35,28%) se cadastraram.

Acelerar o ritmo

Para acelerar o ritmo da biometria, os cartórios eleitorais da capital e do interior deram início a uma série de ações, que visam estimular o eleitor a participar do cadastramento e evitar, assim, a formação de filas no futuro e outros transtornos.

Iniciativas

As iniciativas acontecem fora dos cartórios, em um formato itinerante, e estão direcionadas tanto para a Justiça Eleitoral levar os seus serviços ao eleitor quanto para atraí-lo aos seus locais de atendimento.

Principais ações

Entre as principais ações externas dos cartórios estão a realização do cadastramento biométrico e do agendamento para atendimento nos cartórios.

Atividades

As atividades estão ocorrendo em diferentes espaços públicos e privados, como empresas, shoppings, faculdades, hospitais e instituições governamentais.

Apoio financeiro

Em atendimento às reivindicações dos gestores municipais, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) destaca a importância de os prefeitos de todo o País se mobilizarem em busca de novo Apoio Financeiro dos Municípios (AFM) no valor de R$ 4 bilhões.

Aconselhamento

A entidade aconselha que, ainda neste mês de outubro, os gestores entrem em contato com seus parlamentares e solicitem apoio para que a reivindicação seja atendida pelo Executivo Federal.