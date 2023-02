Lance livre 19-02-23

Lula e prefeitos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir nos dias 13 e 14 de março (segunda e terça-feira) com prefeitos de cidades de todo o País.



Presença esperada

A presença de Lula é esperada em evento da eleição da nova diretoria da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), em Brasília/DF.



Confirmação no dia 27 de janeiro

O encontro de Lula com prefeitos, durante o evento da FNP foi confirmada no dia 27 de janeiro, pelo ministro a Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha, em coletiva de imprensa que divulgou a instituição do Conselho da Federação.



Programação

Divulgada neste mês, a programação do evento prevê, ainda, o lançamento da Bancada da FNP no Congresso Nacional, que deve ser um marco na representatividade das médias e grandes cidades no parlamento. O objetivo é articular a agenda prioritária dos municípios que fazem parte do escopo da entidade nacional.

Cidades da região

Prefeitos das cidades da região devem ser convidados a participar do evento, em Brasília.



Segurança Pública

Na semana passada, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), se reuniu com o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite (O DS trouxe reportagem na semana passada).



Intermediação

O encontro foi intermediado pelos deputados estadual André do Prado e federal Marcio Alvino, os dois do PL.



Afrânio

Ao lado do secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo, o prefeito de Suzano afirmou que tratou de ações para a cidade, tanto com apoio da Polícia Militar quanto da Polícia Civil.



Novas reuniões

O prefeito de Suzano deve marcar novas reuniões com outros secretários da gestão do governador Tarcísio de Feitas (Republicanos). Há demandas a serem encaminhadas e discutidas com os órgãos estaduais do governo.