LANCE LIVRE 19-04-2023

Secretaria de Meio Ambiente presta contas

A Secretaria do Meio Ambiente de Suzano realizou prestação de contas sobre as ações referentes à causa animal na Câmara de Suzano.



Organização

A atividade foi organizada pela Comissão Permanente de Proteção e Bem-estar Animal, presidida pelo vereador Marcel Pereira da Silva (PTB), o Marcel da ONG.



Chiang

Na audiência, o secretário de Meio Ambiente, André Chiang, disse que desde novembro do ano passado até este mês foram realizadas 53 castrações e microchipagens. Além disso, ele informou que 154 animais foram adotados entre dezembro de 2022 a abril deste ano, pela ação “Baby, me leva”.



Ashiuchi recebe moradores

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), se reuniu com os representantes da Associação de Moradores do Jardim do Lago para conversar sobre novos projetos para o bairro.



Bate-papo

Segundo o prefeito, foi um bate-papo importante para acolher as demandas e entender as necessidades dos moradores.



Avanços

Na oportunidade, o prefeito apresentou os avanços da gestão e os projetos em andamento, “integrando todo o pacote de grandes revitalizações sendo realizadas na região sul da nossa querida Suzano”.



Priscila Gambale se reúne na Secretaria de Saúde

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos), participou de reunião na Secretaria de Saúde do Estado para buscar soluções para aumentar o efetivo de profissionais e, assim, melhorar o atendimento dos munícipes.



Demandas

A prefeita afirmou que teve oportunidade de apresentar demandas ao secretário estadual-adjunto da Saúde, Sergio Yoshimasa Okane, e ao deputado federal, Rodrigo Gambale. “Foi um encontro produtivo e que nos deixou otimistas em relação às possibilidades de trazer melhorias à área de saúde em nossa cidade”.