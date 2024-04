LANCE LIVRE 19-04-2024

Reunião com o secretário de Saúde

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), esteve, esta semana, em São Paulo, e se reuniu com o secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva.



240 vagas

Na ocasião, foi confirmada a abertura de 240 vagas para tratamento de pacientes renais crônicos no Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), localizado na Vila Amorim.



Ordem de serviço

A ordem de serviço para reforma do espaço que receberá 40 aparelhos foi dada e a expectativa é de que as atividades sejam iniciadas nos próximos meses, disse o prefeito.



Ampliação de cirurgias

“Além disso, ao lado do secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, também enfatizei a necessidade da ampliação de cirurgias ortopédicas e procedimentos eletivos para o município e região”, disse o prefeito.



Projeto para novo Paço Municipal em Itaquá

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues (PL), publicou em suas redes sociais informações dando conta de que a Prefeitura terá novo prédio. Além disso, será implementado um novo Paço Municipal.



Projeto inovador

Segundo o prefeito, um inovador projeto para um Paço Municipal será “digno e moderno para representar todo o avanço que Itaquá está tendo”. “Uma oportunidade para trazer mais empresas e oportunidades de negócios para nossa cidade”, disse o prefeito.