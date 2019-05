Lance Livre 19-05-2019

‘Fica Itaú’

O vereador de Poá, Luiz Eduardo Oliveira Alves, o Edinho do Kemel, presidente do Podemos no município, lançou a campanha “Fica Itaú”, com o objetivo de colher assinaturas a fim de sensibilizar a instituição sobre as futuras consequências que Poá poderá sofrer com a saída da instituição da cidade.

Preocupação

Ele afirmou que está preocupado com o fato de que Poá poderá perder 40% do seu orçamento total com a possível perda do Imposto sobre Serviços (ISS).

Apoio

A iniciativa do vereador Edinho do Kemel conta com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Poá (ACIP).

Investigação

Uma investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Sonegação Tributária da Câmara de Vereadores de São Paulo verificou que as instalações do Itaú, em Poá, são “insuficientes para execução das operações do porte do banco”.

União de forças

“Vamos unir forças e apelar para que a instituição permaneça na cidade, com isso, os investimentos em Saúde, Educação e Segurança não serão prejudicados”, disse o vereador.

Emprego

Esta semana, a região teve boa notícia na economia. Depois de dois meses em queda, o nível de emprego industrial no Alto Tietê voltou a apresentar resultado positivo em abril.

Pesquisa

Pesquisa divulgada pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) aponta uma variação de 0,48%, o que significou um aumento de aproximadamente 300 postos de trabalho na Região composta por oito municípios - Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano.

Recuperação

Com o resultado de abril, a indústria da região recupera as perdas registradas em fevereiro e março e acumula um saldo de 1,02% no nível de emprego, representando um aumento de aproximadamente 600 postos de trabalho. O Alto Tietê, com isso, ocupa o 13º lugar no ranking das 36 regiões industriais do Estado.