Lance Livre 19-07-2019

Renatinho

Se Ligue deixa

vice-presidência

O vereador Renato Ramos de Souza (PPS), o Renatinho Se Ligue, protocolou sua renúncia ao cargo de vice-presidente da Câmara de Ferraz de Vasconcelos.

Redes sociais

O anúncio foi feito por Renatinho nas redes sociais. Ele justificou que deixa a função para se “dedicar 100% ao mandato de vereador e por não concordar com algumas decisões quanto à condução da Mesa (diretiva da Câmara) – o que é natural”.

Não vai atrapalhar

Segundo Renatinho, sua saída da vice-presidência “em nada vai atrapalhar seu trabalho como vereador. Pelo contrário”. “Sigo prezando pelo bom andamento da máquina pública, pela economicidade e pela eficiência administrativa”.

Workshop

de Inovação

O Consórcio de Municípios do Alto Tietê (Condemat) promove hoje o 1º Workshop de Inovação do Alto Tietê, das 9h30 às 12 horas, no Polo Digital de Mogi das Cruzes na Avenida João XXIII, 1.160, César de Souza.

Presença

O evento terá a presença de prefeitos e gestores municipais das áreas de Desenvolvimento Econômico, Finanças, Infraestrutura, Planejamento, Projetos e Segurança.

Convênios

da Cultura

Dos 5.568 Municípios brasileiros, somente 671 – ou 12% – celebraram convênios e contratos de repasse com o Ministério da Cultura (MinC) entre os anos de 2008 e 2018. Desse total, 36,8% estão no Sudeste; 27,6% no Sul; 23,1% no Nordeste; 7,7% no Norte; e 4,8% no Centro-Oeste. Os dados constam de estudo técnico divulgado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM).

Estudo

Segundo o estudo, dos 1.296 convênios e contratos de repasse firmados, 66,7% foram feitos junto a 239 Municípios, os quais, por sua vez, correspondem a, somente, 4,3% dos Municípios brasileiros. Além disso, destaca-se a desigualdade entre regiões no compartilhamento desses recursos financeiros.