Lance Livre 19-10-2017

Maus tratos contra animais

Agora existe uma comissão política que investiga maus-tratos contra animais. Ela é composta por deputados estaduais, que são membros de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

Presidente e vice

A comissão tem o deputado Feliciano Filho (PSC) como presidente e Gil Lancaster (DEM) como vice-presidente.

Finalidade

A finalidade da comissão é trazer técnicos e entregar relatório para debater sobre a violência sofrida pelos animais.

Crimes Ambientais

O artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/1998) caracteriza o crime de maus-tratos praticar ato de abuso, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A pena prevista, em caso de condenação, é de três meses a um ano de detenção e multa.

30 anos de

Constituição

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal lançaram ontem o hotsite e o selo comemorativos dos 30 anos da Constituição Federal.

Novo portal

O hotsite está hospedado no novo portal do Congresso Nacional, que ganhou design reformulado e conteúdos adicionais. Os lançamentos abrem as atividades comemorativas dos 30 anos de promulgação da Constituição, a serem celebrados em 5 de outubro de 2018.

Ações

As ações estão em consonância com o Ato Conjunto 4/2017, assinado pelas diretorias-gerais do Senado e da Câmara, que prevê o compartilhamento de serviços e a padronização de procedimentos administrativos entre as duas Casas.

Hotsite

O hotsite 30 Anos da Constituição traz informações sobre as histórias e os avanços da Carta Magna, além de temas correlatos.

Senado e Câmara

Esse trabalho foi feito em conjunto pelo Senado e pela Câmara, que compartilharam as informações históricas sobre o processo de construção da Constituição.