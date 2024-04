LANCE LIVRE 20-04-2024

Marco Bertaiolli

O conselheiro Marco Bertaiolli, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), assumiu a Presidência do Comitê de Tecnologia, Governança e Segurança da Informação do Instituto Rui Barbosa – entidade que congrega os Tribunais de Contas do Brasil e auxilia as Cortes no desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades de controle externo. As informações são do portal do TCE.



Até 2025

Marco Bertaiolli assume o cargo, com mandato até dezembro de 2025, em substituição ao Conselheiro Carlos da Costa Neves (TCE-PE), que assumiu recentemente a Vice-Presidência de Relações Jurídico-Institucionais da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). Bertaiolli terá, dentre outras funções, a responsabilidade de liderar iniciativas que promovam a excelência na gestão de tecnologia e a proteção das informações sensíveis, bem como dar os encaminhamentos para serem tratados no planejamento das ações na gestão 2024-2025.



Itaquá lança Programa

de Erradicação do Trabalho Infantil

A Secretaria de Desenvolvimento Social lançou, nesta sexta-feira (19), o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). Com início imediato, a iniciativa visa identificar a incidência de crianças em situação de trabalho precoce na cidade.



Equipe

O programa conta com uma equipe do Instituto Recrie, que são profissionais da rede de proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, que farão o diagnóstico e busca desses jovens. A ação tem por objetivo aprimorar e fortalecer as estratégias de enfrentamento, que fazem parte da agenda municipal prioritária. "Ter mais de 2 milhões de crianças e adolescentes em trabalho infantil no país é inaceitável”, disse o chefe da pasta, Gabriel Rocha.