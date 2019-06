Lance livre 20-06-2019

Marginal do Una

Nesta semana, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) liberou para ciclistas e pedestres uma nova opção para travessia na Avenida Governador Mário Covas Júnior, a Marginal do Una.

Passo importante

É, sem dúvida, um passo importante para a entrega, até o final deste ano, da Marginal do Una, totalmente pronta. A obra ficou paralisada cerca de 30 anos e, assim que for inaugurada, deve garantir mais uma opção para quem sai da Rodovia Henrique-Eroles (SP-66) - Rua Dr. Prudente de Moraes - sob o Viaduto Leon Feffer, em direção à Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31).

Trecho

Desde a última semana, foi liberada para uso uma passarela no trecho em frente ao Centro de Distribuição dos Correios, entre as pontes das ruas Caboclos e Vereador Romeu Graciano, ligando a Vila Figueira e a Vila Urupês.

Sesi será

transformado

em nova escola

Também, nesta semana, um outro anúncio agradou moradores da Vila Natal. O prédio que abrigava a antiga unidade do Sesi será transformado na nova sede da Escola Municipal Augustinha Raphaela Maida Molteni, que fica no mesmo bairro. Com a transferência, que deverá ocorrer até o final do primeiro semestre de 2020, o local passará a atender estudantes até o 5º ano do ensino fundamental e terá o dobro da capacidade de vagas oferecidas atualmente.

Abandonado

do prédio

O DS chegou a fazer reportagens no local sobre o prédio abandonado do Sesi que fica na avenida Nadir Dias de Figueiredo. O local já recebeu toda a limpeza necessária, além da retirada de invasores. Passará por obras de revitalização.

Pré-candidatos

a prefeito

As eleições acontecem somente no ano que vem, mas o número de pré-candidatos que tem interesse em disputar o pleito deve aumentar até o final deste ano.

Alianças

Há partidos se articulando, assim como reuniões sendo agendadas entre políticos na tentativa de reforçar o trabalho de alianças.