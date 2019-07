Lance Livre 20-07-2019

Administração

em 2020

Os prefeitos das cidades da região se preparam para administrar suas cidades em ano eleitoral (2020).

Valor dos recursos

O valor dos recursos destinados para cumprimento de despesas e arrecadação já foi praticamente definido.

R$ 4,1 bilhões

O DS publicou, recentemente, reportagem mostrando que as cidades de Suzano, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes e Poá têm juntas um total de R$ 4,1 bilhões para investir em melhorias como saúde, educação, segurança pública, transporte e outras necessidades municipais.

Lei Orçamentária

O projeto da Lei Orçamentária Anual de Mogi das Cruzes, por exemplo, será encaminhada à Câmara em setembro, conforme prazos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A previsão é de R$ 1,7 bilhão para 2020.

Contribuições

Reportagem do site “Congresso em Foco” revela que, de apartamento funcional a auxílio-mudança, a Câmara Federal paga uma série de contribuições destinadas à habitação dos parlamentares em Brasília.

Levantamento

De acordo com levantamento do site, entre o ano passado e o atual, foram desembolsados R$ 34,09 milhões com ajuda de custo para 540 deputados federais realizarem a mudança do seu estado natal para a capital ou para o caminho inverso.

Renovação

O Congresso em Foco mostrou também que nas eleições de 2018, Câmara e Senado passaram por uma renovação recorde, consequência direta do discurso anticorrupção e de redução de gastos públicos. Na Câmara, 47% das vagas parlamentares foram renovadas.

Olho em 2020

Agora, o meio político se volta para 2020, quando serão escolhidos prefeitos e vereadores nas mais de 5 mil cidades do País.

Conversas

políticas

No Alto Tietê, as conversas políticas em torno de nomes para a disputa já começou e terá novos capítulos à medida em que se aproxima o ano que vem.