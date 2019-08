Lance Livre 20-08-2019

Suzano busca

parcerias

na Jucesp

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, André Loducca, se reuniu com o presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), Walter Ihoshi, e sua vice, Adriana Flosi, na sede da entidade, que fica no bairro Água Branca, na capital paulista.

Avanços e

parcerias

Na oportunidade, as autoridades trataram de avanços e parcerias para melhorar e agilizar o processo para abertura de empresas no município e na região do Alto Tietê. "Entendemos que as políticas públicas alinhadas e focadas na geração de emprego e renda, assim como o apoio ao empreendedorismo, são extremamente necessárias e atendem o princípio de crescimento econômico e melhoria na qualidade de vida de nossos cidadãos", afirmou Loducca.

Programa de

Identificação

O Programa de Identificação Biométrica da Justiça Eleitoral, iniciado com foco nas Eleições Municipais de 2008, tem por objetivo cadastrar os dados biométricos (impressões digitais, fotografia e assinatura) de todo o eleitorado, em âmbito nacional, para garantir que o eleitor seja único no cadastro eleitoral. A informação é do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Se passar

por outra

Dessa forma, uma pessoa não poderá tentar se passar por outra ao se apresentar para o exercício do voto, segundo o TSE. “Para se ter uma ideia do grau de segurança alcançado com a identificação biométrica, basta lembrar que uma única digital só pode ser utilizada para reconhecer uma única pessoa. Por isso, ao excluir a possibilidade de um cidadão votar no lugar de outro, torna-se inviável a fraude no procedimento de votação”.

Sistema

Além disso, segundo o TSE, o sistema AFIS (Automated Fingerprint Identification System), adotado pela Justiça Eleitoral, elimina situações de duplicidade ou multiplicidade de inscrições no cadastro eleitoral. O AFIS faz o batimento eletrônico das dez impressões digitais de cada eleitor cadastrado com as digitais de todos os eleitores registrados no banco de dados.