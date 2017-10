Lance Livre 20-10-2017

Efetividade

na Gestão

Medida pelo Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), indicador criado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), a eficiência das prefeituras paulistas voltou a cair em 2017.

Situação financeira

A situação financeira, com dificuldades até para quitar pagamento de funcionários, pode ter contribuído.

Dados

consolidados

Os dados, consolidados a partir de informações de 2016, foram divulgados na semana passada. O IEG-M é um instrumento de contribuição para que as gestões sejam mais efetivas, segundo o TCE.

Lançamento

em 2015

Lançado em 2015, o IEG-M avalia sete áreas públicas: educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, proteção aos cidadãos (quesitos ligados à área da Defesa Civil) e governança de tecnologia da informação.

Notas

A partir desse levantamento, os municípios são classificados em faixas de resultado: altamente efetiva (A), muito efetiva (B+), efetiva (B), em fase de adequação (C+) e baixo nível de adequação (C). Exceto pela capital, foram analisadas todas as demais 644 cidades do Estado.

C+

No Alto Tietê, nenhuma cidade conseguiu nota A. A média, conforme o DS, já noticiou foi C+.

Avaliação geral

Em todo o Estado, a avaliação geral média foi de 0,64 (em uma escala de zero a um), contra 0,65, em 2016, e 0,71, em 2015. Diante dos resultados, o TCESP destacou pontos que merecem atenção especial dos gestores.

Área de

Planejamento

Na área de planejamento, por exemplo, 273 municípios foram classificados como C (baixo nível de adequação) no quesito que mede a consistência entre o planejado e o efetivamente executado pelos governos.