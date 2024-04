LANCE LIVRE 21-04-2024

Marcha a Brasília

A XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios ocorre de 20 a 23 de maio em Brasília. O Conselho Político da Confederação Nacional de Municípios (CNM), organizadora do evento, fará convite para prefeitos de todo o País participarem.



CNM

O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, reforçou a importância de somar esforços nos debates da pauta prioritária a ser apresentada às autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário.



Tema

Neste ano, a escolha do tema ‘Pacto Federativo: Um Olhar para a população desprotegida’ vai enfatizar a necessidade de revisão da redistribuição do bolo tributário, com mais participação dos municípios, entes onde a população de fato reside. Seguindo esse entendimento, as novas regras da arrecadação de tributos e de repasses para que as prefeituras possam dar continuidade à prestação dos serviços essenciais à população serão explicadas pelo presidente da CNM em um painel com especialistas.

Fundo Social

e Tiro de Guerra

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano, em parceria com Tiro de Guerra da cidade, iniciou um trabalho de panfletagem nos bairros com o objetivo de arrecadar roupas e cobertores para a Campanha do Agasalho 2024.



Ação

A ação visa conscientizar a população sobre a necessidade de realizar as doações e recolher o máximo de peças que, posteriormente, serão organizadas em bazares solidários.



Panfletagem

A ação começou com panfletagem e comunicação com a população. Nos próximos dias, os voluntários retornarão às residências para recolher as peças separadas pelos moradores. A iniciativa é realizada de casa em casa às quartas-feiras, das 8 horas ao meio-dia, e aos sábados, das 9 às 13 horas, e começou na região do bairro Jardim Imperador. Neste sábado (20/04), os atiradores retornam às casas visitadas para retirar as peças. O mutirão passará ainda na Vila Mazza e adjacências, com panfletagem em 8 de maio.