Lance Livre 21-08-2019

Profissionais

do Ano

Os vereadores de Suzano contam com dois itens na pauta para votação hoje. O primeiro deles é um projeto de resolução de autoria do vereador Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho.

Proposta

A proposta inclui, no primeiro artigo da resolução nº 007 93/94, que dispõe sobre a concessão de títulos de Honra ao Mérito aos Profissionais do Ano, o título de Professor Municipal do Ano no rol de profissionais meritórios a receberem a homenagem da Casa de Leis.

Importância

da profissão

Segundo o vereador Leandrinho, a inclusão da categoria demonstra a “importância desta profissão para a propagação do saber, do ensinar, do educar e do completo desenvolvimento de nossa sociedade”.

Repúdio

Também na sessão de hoje será votada uma moção de repúdio de autoria do vereador Jaime Siunte (PTB), direcionada ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), e aos senadores que participaram de uma visita à empresa Sama Minerações, responsável pela mineração de amianto crisotila no município de Minaçu (GO). A mineradora teve a produção encerrada em fevereiro deste ano. Segundo o vereador Jaime Siunte, tanto o presidente do Senado, quanto os senadores que o acompanharam na visita, apoiam a reabertura da mineradora.

Obras paralisadas em Ferraz

Com oito obras paralisadas na cidade, Ferraz de Vasconcelos continua sendo apontado em relatórios do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).

Prédio da Câmara

O TCE cita, por exemplo, o caso da construção abandonada da sede da Câmara Municipal, na Vila Romanópolis.

D. Pedro II

O Legislativo está provisoriamente instalado em um prédio alugado pelo município na Avenida D. Pedro II, 234, no Centro.

Espaço público

O espaço público atual não possui acessibilidade e os gabinetes dos vereadores apresentam problemas na acústica. Desde quando a obra fora paralisada, em setembro de 2016, os parlamentares cobram as providências.