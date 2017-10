Lance Livre 21-10-2017

Mais uma

baixa na Secop

Depois da saída da jornalista Carla Fiamini, a Secretaria de Comunicação Pública (Secop) de Suzano teve mais uma baixa ontem.

Douglas Pires

O jornalista Douglas Pires, diretor da Secop, deixou o cargo pela manhã. Experiente profissional, Douglas passou pela maioria das empresas de comunicação do Alto Tietê.

Repórter

Atuou como repórter na Rádio Metropolitana, jornal Mogi News e TV Mogi News, além do Portal G1 da Globo, entre outros veículos.

Ajuda contra

enchentes

A Defesa Civil do Estado vai ajudar os municípios paulistas a prevenir e combater os efeitos das chuvas de verão. A operação tem o objetivo de preservar vidas e reduzir danos humanos, materiais e ambientais, principalmente no período que vai de 1° de dezembro a 31 de março.

Planos

Preventivos

Serão iniciados, durante o período de chuvas, os Planos Preventivos de Defesa Civil (PPDCs), específicos para escorregamentos e inundações para prevenir e suavizar os impactos associados aos eventos típicos do período chuvoso.

PPDC

O PPDC reúne ações integradas entre diferentes órgãos dos governos estaduais e municipais, com o objetivo principal de salvar vidas.

175 cidades

Ao todo, serão realizados oito planos preventivos, que abrangem os 175 municípios mais vulneráveis do Estado, sendo um específico para inundações (Vale do Ribeira) e sete para escorregamentos (Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira, Região de Campinas, Região de Sorocaba e Região de Itapeva).

Monitoramento

Além destes municípios todos os demais são diariamente monitorados e assistidos pela Defesa Civil Estadual.