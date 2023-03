LANCE LIVRE 23-03-23

Visita à Estação de Água

As Secretarias de Meio Ambiente e de Educação promoveram nesta quarta-feira (22) uma visita à sala de sustentabilidade da Estação de Tratamento de Água (ETA), na represa de Taiaçupeba, região do Jardim Colorado, para alunos da rede municipal de ensino.



Iniciativa

A iniciativa, que ocorreu em parceria com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), foi destinada aos alunos do 4º ano das escolas Antonio Carlos Mayer (Rua Pedro Felipe Reis do Nascimento, 135 - Jardim Maitê) e Professor Paulo Henrique Barreiros (avenida Joaquim Marques de Queiróz, 71 - Parque Residencial Samambaia).



Aprendizado

Os estudantes aprenderam sobre a importância da preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. A ação, que durou cerca de duas horas, contou com apresentações sobre o ciclo da água, desde a sua coleta, até o tratamento e o uso, bem como a respeito do esgoto.



Objetivo

O principal objetivo foi conscientizar os alunos de que este é um bem finito e que as relações diárias com ele vão fazer a diferença para o desenvolvimento sustentável.



Prefeituras e Sabesp

As cobranças das prefeituras da região para que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) conclua obras nas cidades cresceram.



Situação crítica

Nesta semana, no entanto, a situação ficou mais crítica em uma das cidades do Alto Tietê. A Prefeitura de Guararema foi vai à Justiça para cobrar uma solução sobre diferentes pontos da cidade com falta de água. “Com frequência, a situação é antiga e já existe uma determinação judicial para que os problemas sejam resolvidos, mas diante do não cumprimento da mesma, um novo documento está sendo protocolado”, informou a Prefeitura.



Ação

Em 2022, foi julgada procedente a ação civil pública protocolada em 2020 pela Administração Municipal exigindo que a Sabesp abastecesse, de forma regular e suficiente, as residências do município, em todos os bairros em que há rede pública de água potável.