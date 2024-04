LANCE LIVRE 23-04-2024

Medalha Tiradentes é entregue a policiais

A Câmara de Suzano realizou a entrega da Medalha Tiradentes em sessão solene. Os homenageados desta edição foram o escrivão de polícia Henrique Hiroshi Sato; o 1º sargento da Polícia Militar Eder Conrado Fernandes; o policial militar integrante do Corpo de Bombeiros, 2º sargento Leandro Neves de Almeida; o guarda civil municipal 3ª classe Mike Ferlin; e o policial militar rodoviário 2º sargento Amarildo da Costa Ribeiro.



Sessão

A sessão foi presidida pelo segundo secretário do Legislativo, Edirlei Junio Reis (PL), o professor Edirlei. “Esta sessão é uma forma de o Legislativo dizer ‘obrigado’”, disse.



Homenagem justa

O vereador Pedro Ishi (PL) falou no evento que a Medalha Tiradentes é uma homenagem justa oferecida pela Casa de Leis. “É o compromisso de uma cidade melhor, de um Estado melhor, de fazer com que a população de Suzano consiga usufruir a cidade”, afirmou.



Participação

Também participaram da sessão solene os vereadores Gerice Lione (Podemos) e Lazario Nazaré Pedro (Republicanos), o Lázaro de Jesus.



Ashiuchi

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) disse que estavam representadas na noite cinco corporações, com cinco histórias. “E por trás de vocês há uma legião de heróis e heroínas do nosso dia a dia”, reforçou ele, que destacou entre os motivos para receberem a homenagem a carreira e o trabalho. “Hoje a nossa cidade se orgulha dessas cinco histórias, desses cinco condecorados pela Casa de Leis suzanense, a casa do povo”, disse.