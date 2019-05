Lance Livre 23-05-2019

Reunião sobre alça da SP-66

Em reunião com o secretário de Estado de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, o prefeito de Suzano e presidente do Consórcio dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), Rodrigo Ashiuchi, mais uma vez, apresentou o pedido do Consórcio para construção da alça de saída do Rodoanel Leste, na Rodovia SP-66.

Consenso

Além do consenso dos prefeitos de que o acesso neste local beneficiará mais cidades, e das vantagens técnicas e econômicas, o presidente também entregou ao secretário a manifestação de indústrias de grande porte para a implantação da alça na SP-66 em razão da logística.

Necessidade

"A alça de saída do Rodoanel precisa ser implantada. E na SP-66, como previsto desde o início, ela atenderá diretamente cinco cidades e onde está localizado um importante polo industrial", argumentou o presidente do Condemat, ao citar os municípios de Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano.

Dois meses

Há dois meses, quando esteve no Alto Tietê, o secretário estadual visitou a região do Rodoanel e prometeu estudos.

Garantia

Segundo a assessoria de imprensa do Condemat, ele garantiu a atenção do Estado para o pedido da Região e assegurou que a SPMar, responsável pela concessão do Trecho Leste, será acionada para discutir a obra na SP-66 o quanto antes.

Avaliação

A Secretaria também avalia a proposta para uma outra alça na Estrada dos Fernandes, na região sul da cidade.

Solicitação

Segundo a assessoria de imprensa, o presidente do Condemat também solicitou ao secretário de Logística os estudos para um dispositivo de chegada a Arujá para facilitar o acesso à Rodovia Presidente Dutra. "Isso é fundamental porque com a duplicação da Rodovia Mogi-Dutra o fluxo de veículos, que hoje já é grande, vai aumentar muito", argumentou Ashiuchi para o secretário, o qual disse que já determinou ao superintendente do DER as tratativas deste assunto, inclusive com o Governo Federal.