LANCE LIVRE 24-04-2024

André Chiang assume como diretor do Vôlei

O DS traz na página de Esportes todos os detalhes do anúncio do ex-secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang, como novo diretor-executivo do Suzano Vôlei.



Formação em Marketing

André Guan Long Chiang tem 45 anos e é natural de Suzano. Casado com Sheylla Chiang, tem duas filhas, Ana Clara e Izabel. É formado em Marketing, pela Universidade Mogi das Cruzes (UMC), e tem especialização em “Estratégias”, pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).



PL reúne pré-candidatos

O presidente nacional do PL, ex-deputado Valdemar Costa Neto, o Boy, consegiu reunir os pré-candidatos a prefeito do partido que vão disputar as eleições deste ano.



Estratégia

Foi “um encontro de estratégica de planejamento na sede do partido”, em SP, segundo o PL.

Café da manhã

Nesta mesma semana, o prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues, recém integrante do PL, tomou café da manhã em que reuniu o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado; o pré-canditato a prefeito de Itapeva, , Jefferson Modesto, e o advogado do PL Ricardo VitaPorto.





Palestra do Departamento da Mulher

A coordenadora do Departamento da Mulher, Maria Margarida Mesquita, realizou palestra para mais de 200 integrantes da Guarda Mirim de Suzano na sede da entidade.



Convite

O convite foi feito pelo presidente da diretoria-executiva da Guarda, Jamil Marques Figueira, e contou com um bate-papo no qual foram abordados os diversos tipos de violências sofridas por mulheres, tais como a física, a psicológica, a sexual e a econômica. O objetivo foi conscientizar os participantes sobre a gravidade dessas formas de violência e a importância de combatê-las.